Akın Gürlek: Terörsüz Türkiye ile 12. Yargı Paketi bağımsız ilerliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere konuştu.

Bakan Gürlek, gazetecilerin infaz düzenlemesi, 12. Yargı Paketi ve Avrupa Parlamentosu raportörünün değerlendirmeleri hakkındaki sorularına cevap verdi.

Bakan Gürlek, bir gazetecinin infaz düzenlemesiyle ilgili çalışma olup olmadığı sorusuna, yalnızca suça sürüklenen çocuklarla ilgili bazı önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) iletildiğini belirterek, "Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor." diye konuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ MECLİS YÜRÜTÜYOR"

Adalet Bakanı, 12. Yargı Paketi'nde "Terörsüz Türkiye" süreci hakkında bir düzenleme olup olmadığına dair soruya şu yanıtı verdi:

"Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor.

Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor."

"RAPORTÖRÜN MARJİNAL ÖRGÜTLERLE İRTİBATI BİLİNİYOR"

Bakan Gürlek, Avrupa Parlamentosu (AP) raportörünün kendisiyle ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine söz konusu raporun bağlayıcılığının bulunmadığını hatırlattı.

Görevlerini hukuk çerçevesinde yerine getirmeye devam ettiklerini vurgulayan Gürlek, şöyle konuştu:

"Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan rapor da tavsiye kararı."



