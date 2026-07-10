Akın Gürlek'ten 'Ayasofya'nın açılış yıl dönümü' paylaşımı

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten itibaren de cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934'te alınan karar üzerine 86 yıl müze olarak hizmet verdi.

Danıştay 10. Dairesinin, camiden müzeye dönüştürüldüğü 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etmesiyle Ayasofya'da yeniden ibadet etmenin yolu açılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kararnameyi aynı gün imzaladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yılına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

"YIL DÖNÜMÜNÜ BÜYÜK BİR GURUR VE HEYECANLA İDRAK EDİYORUZ"

Akın Gürlek paylaşımına şu ifadelere yer verdi:

"6 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan Karar doğrultusunda Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Milletimizin asırlık hasretini sona erdiren bu tarihî adım, Türkiye’yi vesayetin gölgesinden çıkararak millî iradenin hâkim olduğu güçlü yarınlara taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğinin ve milletimize olan sarsılmaz inancının müstesna bir tezahürüdür.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

FETÖ başta olmak üzere her türlü vesayet odağından arınan, bağımsızlığına ve hukuk devleti ilkesine kararlılıkla sahip çıkan Türk Yargısı da Danıştayın verdiği kararla milletimizin asırlık beklentisine hukuk zemininde karşılık vermiştir. Ayasofya semalarında yükselen ezanlar ve saflarında eda edilen namazlar, egemenliğimizin ve millet iradesinin güçlü bir nişanesidir.

Bu kutlu emaneti yeniden ibadete açarak milletimizin gönlündeki büyük özlemi dindiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi’nin kubbelerinde ezanların, saflarında duaların kıyamete kadar eksik olmamasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum."