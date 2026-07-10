Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki (MSÜ) Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Törende kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi..

"TÜM SUBAYLARIMIZI AYRI AYRI TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında satır başları şöyle:

“Milli Savunma Üniversitesi'nin kıymetli rektörü, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Eğitimini tamamlayan subaylarımızın mezuniyetinde olmaktan bahtiyarlık duyuyorum.



Tüm subaylarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biraz önce diplomalarını alan subaylar kurmay unvanı ile TSK'mıza, devletimize yüksek vazife şuuru ile hizmet edecekler. Türk ordusunun en güçlü vasıflarından biri olan kurmay akla bilgi ve kabiliyetleri ile en güçlü katkıları yapacaklar. Allah, ayağınıza taş değdirmesin, sizleri her türlü tehlikeden muhafaza eylesin. Misafir askerlerimizi de aynı şekilde canı gönülden kutluyor, dostluk dayanışma ve iş birliklerini daha da geliştireceklerine yürekten inanıyorum. Subaylarımızı eğiten hocalarımızı takdir ve tebriklerimi iletiyorum. Şehitlerimizin tamamını yad ediyorum.”

"MSÜ, KÜRESEL ÖLÇEKTE EN SEÇKİN EĞİTİM KURUMLARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ"

“Milletimizin hürriyet abideleri olan aziz şehitlerimiz, destanlaşan mücadeleleri ve hatıraları ile yolumuzu aydınlatmaya devam edecekler. Milli ve mukaddes değerlerimiz için canlarını ortaya koyan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.



31 Temmuz'da MSÜ'nün 10. kuruluş yıl dönümünü idrak edeceğiz. 10 yılda MSÜ küresel ölçekte en seçkin eğitim kurumlarından biri haline geldi. Vatanına milletine devletine aşkla bağlı, özgüven ve sorumluluk sahibi subay ve astsubayların yetiştiği bu ocak iftihar kaynağıdır. Askeri kültürün gelişimine yönelik çözümleri ile üniversitemiz hayati bir misyonu yerine getirmektedir.”

"BUNDAN SONRA DA GÜÇLENMESİ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

“Değerli rektörümüzün ve yöneticilerimizin şahsında sivil asker eğitimci kadrosunu ve bu ailenin tüm mensuplarını tebrik ediyorum. Kurulduğu günden beri üniversitemizin yanında oldu. Subaylarımızın daha yüksek standartlarda eğitim alması için altyapıların ihtiyaç karşılaması noktasında hassasiyet taşıdık. Bundan sonra daha da güçlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.”

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