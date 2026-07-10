Çin, otomobillerde dokunmatik ekran çılgınlığına son veriyor

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Son yıllarda Tesla'nın öncülük ettiği araç içi fonksiyonları tamamen dokunmatik ekranlara taşıma akımı, Çin'in yeni yasal düzenlemesiyle büyük bir darbe aldı.

Çin hükümeti, sürüş güvenliğini tehlikeye atan ekran bağımlılığına karşı sert tedbirler içeren yeni yönetmeliğini kesinleştirdi.

KRİTİK FONKSİYONLAR İÇİN DÜĞME ZORUNLULUĞU

Bu hafta kesinleşen yeni yönetmelik uyarınca, araç içinde mutlaka fiziksel kontrol mekanizmasına sahip olması gereken 19 kritik güvenlik işlevi belirlendi.

Bu işlevler arasında sinyal lambaları, silecekler, korna, vites değiştirici, elektrikli camlar ve acil çağrı sistemi gibi doğrudan sürüş güvenliğini ilgilendiren özellikler yer alıyor.

DÜZENLEME 2027 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Tamamen dokunmatik ekranlı arayüzlerin çökme durumlarında büyük risk oluşturduğunu belirten uzmanlar, fiziksel düğmelerin sürücünün yoldan gözünü ayırmasını engellediğini vurguluyor.

Söz konusu yasal düzenleme, herhangi bir uzun uygulama süresi olmaksızın 1 Temmuz 2027 tarihinde resmen yürürlüğe girecek.

Çin'in bu hamlesi, önümüzdeki ocak ayında yürürlüğe girecek olan gizli kapı kolları yasağının ardından otomotiv sektörüne yönelik ikinci büyük müdahalesi olarak dikkat çekiyor.

Benzer şekilde Avrupa da en yüksek Euro NCAP güvenlik derecesini almak için otomobillerde fiziksel kontrolleri zorunlu tutmaya başladı.