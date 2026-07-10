Anadolu Üniversitesi mezuniyet töreninde ayet yazılı pankarta müdahale

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'nde yaşandığı öne sürülen pankart olayı, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kamuoyunun gündemine taşındı.

Mezuniyet korteji sırasında bir grup öğrencinin Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankart açtığı, güvenlik görevlilerinin ise pankart açmanın yasak olduğu gerekçesiyle pankarta müdahale ettiği görüldü.

OLAY GÜNLER SONRA GÜNDEME GELDİ

28 Haziran 2026 tarihinde Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Stadyumu'nda gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi mezuniyet töreni sırasında kortejde yer alan bazı öğrenciler, üzerinde "Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimselerden olun" ifadesi ile Maide Suresi'nin 8. ayetinin bulunduğu pankartı açtı.

Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasıyla birlikte olay, günler sonra geniş yankı uyandırdı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Paylaşılan görüntülere göre, korteji takip eden güvenlik görevlileri pankart açmanın tören kuralları kapsamında yasak olduğunu belirterek öğrencilerin elindeki pankartı kaldırdı.

Müdahale sırasında bazı öğrencilerin güvenlik görevlilerine tepki gösterdiği ve uygulamayı protesto ettiği görüntülere yansıdı.

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DİĞER PANKARTLARA DOKUNMADILAR

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bazı paylaşımlarda, mezuniyet yürüyüşü sırasında farklı içeriklerde pankartların da taşındığı ve bunlara müdahale edilmediği ileri sürülürken, söz konusu iddialarla ilgili üniversite yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.

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YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDE DE YAŞANMIŞTI

Anadolu Üniversitesi mezuniyet töreninde yaşandığı öne sürülen olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde yaşanan benzer olayı da yeniden gündeme getirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, Eskişehir'deki görüntüleri, yakın zamanda Yeditepe'deki mezuniyet töreninde pankart nedeniyle yaşanan tartışmalarla karşılaştırırken, olayla ilgili resmi makamların ilerleyen günlerde açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.