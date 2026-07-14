Akın Gürlek'ten 'Yazıcıoğlu soruşturmasına' açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kabine toplantısı sonrası soruları yanıtladı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin soru üzerine Bakan Gürlek, "Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var." şeklinde konuştu.

Gürlek, "Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı?" sorusuna "Evet, var." cevabını verdi.

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