Aksaray'da intihardan vazgeçirilen genç gazetecilere saldırdı

Aksaray gece saatlerinde bir intihar vakası ile hareketlendi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5413 Sokak'ta bulunan 4 katlı Serkan Apartmanı'nın 4. katında yaşayan 17 yaşındaki Y.T., bilinmeyen bir nedenle ailesiyle birlikte yaşadığı dairenin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Çocuğun ailesi hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonun altında havalı atlama yatağı açtı.

POLİS İKNA ETTİ, BALKONDAN İNDİ

Sağlık ekiplerinin hazır beklediği intihar girişiminde polis ekipleri, çocuğu kısa sürede ikna ederek balkondan aldı.

GAZETECİLERE SALDIRDI

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansa bindirilen genç, ambulansın arka kapısından küfrederek gazetecinin üzerine atladı.

Kamerası yere düşen gazeteci olay yerinden kaçmaya çalışırken polisin elinden kurtulan genç, gazetecinin peşini bırakmadı.

O ANLAR KAMERADA

Çocuğun saldırı ve kovalama anları anbean gazetecinin kamerasına yansıdı.

Gazeteci polis aracına bindirilirken, polisin biber gazlı müdahalesiyle genç tekrar yakalanarak ambulansa alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.