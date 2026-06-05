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Aksaray'da okulun bahçe duvarından atlarken düşüp, yaralandı

Hasan Dağı Ortaokulu bahçesinde 8’inci sınıf öğrencisi H.H.Ç., okulun bahçe duvarından atlarken kolunun tellere takılması sonucu yaralandı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

DHA DHA
Aksaray'da okulun bahçe duvarından atlarken düşüp, yaralandı
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Aksaray'da saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hasan Dağı Ortaokulu bahçesinde H.H.Ç., okulun bahçe duvarından atlamak isterken kolunun duvarın üzerindeki tellere takılması sonucu yaralandı.

Kanlar içinde kalan H.H.Ç., duvardan inip yere yığıldı.

ÇEVREDEKİLER YARDIMINA KOŞTU

Öğrenciyi gören çevredekiler, yardıma koştu.

İhbarla olay sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan öğrenci ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)