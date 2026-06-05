İstanbul'da yemek yiyen turiste 96 bin lira hesap çıkardılar

İstanbul, turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Güzelliğiyle baş döndüren Megakent, yılın her ayı binlerce turisti ağırlıyor.

Turistler şehrin tadını çıkarmak için bolca alışveriş yaparken bazı vatandaşlar, bu durumu her zaman olduğu gibi fırsata çevirmeye çalıştı.

Bu kez olayın adresi Etiler oldu.

92 BİN 200 TL'LİK HESAP

İstanbul’a gelen bir turiste 96 bin 200 TL hesap çıkarıldı.

Turistin itiraz etmesi üzerine de tutar, kalemle 52 bin TL’ye düşürüldü.

O anları anlatan ve şikayet eden turist ise şöyle dedi;

"96 BİN 200 TL HESAP GETİRİLDİ"

"Dün gece İstanbul Etiler’de bulunan La Scarpetta isimli restorana gittik.

Türkçe bilmediğim için menüyü tam olarak inceleyemedim.

Hesabı istediğimizde önümüze toplam 96 bin 200 TL’lik adisyon getirildi.

"ŞOKE OLDUK, KALEMLE SİLDİLER"

Adisyonda yalnızca iki şişe köpüklü şarap için 90 bin TL yazıldığını görünce şoke olduk.

Hesaba itiraz ettiğimizde ve Türkçe bilmediğimizi fark ettiklerinde, 96 bin 200 TL yazan toplam tutarın üzerini kalemle çizip, yerine 52 bin TL yazdılar.

"GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASINI TALEP EDERİM"

Şu anda bankamla iletişime geçerek ödeme itirazı oluşturmaya çalışıyorum. Bu restoranın başka turistleri de aynı şekilde mağdur etmemesi için olayı resmi kurumlara bildirmek ve gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum.”

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