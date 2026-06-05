Buzdolabı raflarına birer tane bırakınca sonuç fark edildi; O sorundan eser kalmadı

Evde uygulanan pratik temizlik yöntemlerine bir yenisi daha eklendi.

Son dönemde sosyal medyada yaygınlaşan bir alışkanlık, çay poşetlerini buzdolabında kullanmak.

İlk bakışta sıradan gibi görünen bu yöntem, kötü kokularla mücadelede etkili bir destek olarak gösteriliyor.

Nem hapsedici

Kuru çay yaprakları, buzdolabında biriken nemin bir kısmını emebiliyor ve yiyeceklerden kaynaklanan bazı kokuların nötrlenmesine yardımcı olabiliyor.

Özellikle peynir, balık, soğan ve artan yemekler gibi yoğun koku yayan gıdaların bulunduğu bölümlerde çay poşetlerinin daha etkili olduğu belirtiliyor.

Yöntemi uygulamak için bir veya birkaç çay poşetini buzdolabının farklı raflarına yerleştirmek yeterli oluyor.

Düzenli değiştirin

Çay poşetlerinin etkisi zamanla azalıyor. Bu nedenle poşetlerin bir ila iki haftada bir yenilenmesi tavsiye ediliyor.

Nem emme ve koku giderme kapasitesi düşen poşetlerin değiştirilmesi, yöntemin daha verimli çalışmasını sağlıyor.