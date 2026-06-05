Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti

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CHP'de bir istifa haberi daha geldi.

Mutlak butlan kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu yeniden görev döndü.

Özgür Özel ve ekibi mahkeme kararı ile de görevden alındı.

Özel ve ekibinin görev süresi boyunca CHP'li belediye başkanları istifa ederek başka partilere geçti.

Özellikle bu süreçte AK Parti'ye geçişler oldukça fazlaydı.

Bugün ise CHP'de yeni bir istifa daha yaşandı.

KİLİS BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

Bilecen, yerel yönetimde önemli bir gelişme olarak değerlendirilen istifa kararının ardından bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevini bağımsız statüde sürdüreceğini ifade etti.

İL BAŞKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Kilis'te, geçen günlerde de CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.