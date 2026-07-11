Aksaray’da şok eden görüntüler: Oyun parkına motosikletle çıktılar

Aksaray'da motosikletle oyun parkına gelen 2 sürücü motosikletlerle birlikte çocukların oyun oynadığı kaydırak ve köprülere motorlarla çıktı.

Akrobasi hareketleri yaparak oyun parkına da zarar veren sürücüler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

POLİS SÜRÜCÜ VE MOTORLARI KISA SÜREDE YAKALADI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından konuyu ihbar olarak değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı sivil trafik ekipleri harekete geçerek şahısların peşine düştü.

Kısa süre yaptığı araştırmada şahısların kimliklerine ulaşan trafik ekipleri motosikletlerle birlikte 2 sürücüye de yakaladı.

Motosiklet ve sürücüsü İ.Y. ile diğer motosiklet ve sürücüsü M.A.K. motosikletleriyle birlikte emniyet müdürlüğüne getirildi.

EHLİYETLERE VE MOTOSİKLETLERE EL KONULDU

Trafik Denetleme Şubesinde şahıslar, motosiklet plakaları ve ehliyetleri sorgudan geçirildi. Yapılan incelemelerin ardından sürücülere 'akrobatik hareketler yapmak', 'saygısızca araç kullanmak', 'motosikleti yaya yolunda sürmek' ve 'yetki belgesiz araç kullanmak' maddelerinden toplam 146 bin lira ceza kesildi.

Öte yandan ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulan sürücülerin motosikletleri de 60 gün süreyle trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çektirildi.

SÜRÜCÜLER SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Herkesi şaşırtan görüntülerin ardından yakalanan 2 sürücü polis ekiplerince yapılan işlemlerin ardından hastaneye sevk edildi.

Şahısların sürücülüğe mani bir engel durumlarının olup olmadığının sağlık yönünden tespiti için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 45. Maddesi gereğince Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen 2 sürücü tam teşekküllü sağlık kontrolünden geçirilecek.