Alaçatı'da bayram tatili yoğunluğu: Adım atacak yer kalmadı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde kimi memleketine kimi tatil bölgelerine gitti.

Yurdun popüler tatil durakları insan seline sahne oldu.

ALAÇATI'DA MAHŞER KALABALIĞI

Sahiller doldu taştı, otellerde yer kalmadı.

Bunlardan biri de yüksek fiyatlı bir destinasyon olarak bilinen İzmir'in tanınan tatil beldesi Alaçatı'da mahşer kalabalığı oluştu.

SOKAKLARDA ADIM ATACAK YER KALMADI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere akşam saatlerinde dolaşmaya gelen tatilcilerin adım atacak yer bırakmadıkları yansıdı.

Görüntülerde ayrıca sağlı sollu ardı sıra yer alan kafe ve restoranların da tıka basa dolu olduğu görüldü.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Ayrıca Muğla'nın özellikle Bodrum ve Fethiye ilçelerine araçlarıyla gitmek isteyen sürücülerin oluşturduğu trafik de kameralara yansıdı.

Kilometrelerce kuyruk oluşturan araçlar, havadan görüntülendi.