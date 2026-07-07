Alexander Nübel Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Kaleci rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alexander Nübel transferinde sona geldi.

Siyah-beyazlılar, Alman devi Bayern Münih ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayarak önemli bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş ile Bayern Münih arasında Alexander Nübel'in transferi konusunda anlaşma sağlandı.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAK

Tarafların kısa süre içerisinde resmi imzaları atması beklenirken, siyah-beyazlı yönetim transferi resmiyete kavuşturmak için son prosedürleri tamamlıyor.

Transferde sona gelinirken, Alexander Nübel'in bu akşam İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

Beşiktaş yönetiminin, tecrübeli kaleciyi UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland ile oynanacak karşılaşmalara yetiştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Sky DE'de yer alan haberde Beşiktaş'ın Alexander Nübel transferini 6,5 milyon euro bonservis, 5 milyon euro da bonus karşılığında tamamladığı belirtildi.

Siyah-beyazlılar, daha önce Bayern Münih'e 8 milyon euroluk bir teklif sunmuş ancak Alman kulübü bu teklifi kabul etmemişti.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Siyah-beyazlıların, Alman kaleciyle yapılan görüşmelerde de anlaşma sağladığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın Alexander Nübel ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve transfer sürecinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı aktarıldı.

OYUNCU TARAFIYLA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Beşiktaş, Alman kalecinin temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde de olumlu sonuç almış ve Alexander Nübel ile yıllık 6 milyon euro ücret karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Bayern Münih'ten yıllık 5 milyon 500 bin euro net maaş kazanan tecrübeli file bekçisinin de transfer sürecine aktif şekilde dahil olduğu öğrenilmişti.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Alexander Nübel'in menajeri Stefan Backs'ın transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul'a geldiği öğrenilirken, Beşiktaş yönetiminin tecrübeli kaleciyi UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland ile oynanacak karşılaşmaya yetiştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Stuttgart'ta geçiren 29 yaşındaki Alexander Nübel, 46 resmi maçta forma giydi.

Alman kaleci, bu karşılaşmalarda kalesinde 69 gol görürken, maç başına 1,4 gol yeme ortalamasıyla mücadele etti.