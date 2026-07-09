Ali Ağaoğlu, 6. kez baba olacak! Genç sevgilisi için kesenin ağzını açtı

Dört farklı kadından beş çocuğu; beş de torunu olan Ali Ağaoğlu'nun 72 yaşında bir kez daha baba olacak.

15 yıldır birlikte olduğu kendisinden 36 yaşındaki sevgilisi 2007 Miss Model of Turkey birincisi Bige Yıldırımer'in 3 aylık hamile olduğu ortaya çıkan Ali Ağaoğlu, mutluluktan çıldırdı.

Çocuk gelmeden sık sık tatile çıkan Ali Ağaoğlu, geçtiğimiz hafta rotayı Ege’ye çevirmişti. Yoğun iş temposuna kısa bir ara veren ünlü iş insanı, Bige Yıldırımer’i şimdi de Bodrum’a götürdü.

KUTLAMA VAR

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Ağaoğlu'nun orada ünlü bir restoranda Bige Yıldırımer'in hamileliği için bir kutlama yemeği verdiği öğrenildi.

HESAP 1 MİLYON TL

Bige Yıldırımer ve birkaç yakın dostuyla birlikte bebek kutlaması yapan Ağaoğlu'nun bu kutlama için 1 milyon TL'lik hesap ödediği ortaya çıktı.