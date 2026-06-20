Ali Babacan’ın eşi Zeynep Babacan diplomasını aldı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın eşi Zeynep Babacan, tarih doktorasını tamamladığı Bilkent Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılarak diplomasını aldı.
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Babacan Ailesi'nin mutlu günü...
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın eşi Zeynep Babacan’dan sevindiren haber geldi.
Zeynep Babacan, Bilkent Üniversitesi’nde geçtiğimiz yıl tez savunmasının ardından tarih alanındaki doktora eğitimini tamamlamıştı.
DİPLOMASINI ALDI
Doktora eğitiminden sonra Zeynep Babacan, 18-19 Haziran’da düzenlenen Bilkent Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılarak diplomasını aldı.
Mezuniyet törenine Ali Babacan da katıldı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Zeynep Babacan, mutluluğunu sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak duyurdu.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi