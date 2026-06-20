Sevan Nişanyan ve ailesinin kavgası sürüyor: İkinci oğlu da hak talep etti

Nişanyan Ailesi içindeki kriz derinleşerek büyüyor...

Aile içerisindeki kavgalar, yazar ve dilbilimci Sevan Nişanyan'ın, birlikte Youtube yayınları yaptığı oğlu Arsen Nişanyan için "Babasına layık bir evlat olmadığını kanıtladı." demesiyle başladı.

OTELİ PAYLAŞAMADILAR

Esasen krizin, Şirince'de aile tarafından işletilen otelin gelirleriyle ilgili bir anlaşmazlıktan doğduğu, geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ATIŞMALAR SÜRÜYOR

Aile üyelerinin sosyal medya paylaşımlarıyla yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

KÜÇÜK OĞLU DA DAHİL OLDU

Süreç böyle devam ederken Sevan Nişanyan ve Arsen Nişanyan kavgasına, Sevan'ın küçük oğlu Tavit de dahil oldu.

Sosyal medya hesabından babasına yanıt veren Tavit Nişanyan, Sevan Nişanyan'ın üvey annesi tarafından baskı altında olduğunu söyledi.

"EVLERDEN NEDEN BAHSETMİYORSUN"

Üvey annesine sert sözlerle yüklenen Tavit, "İra kendi yazdığı epiklerin aksine herkesin ondan nefret ettiği Şirince topraklarında otelin yüzde 16,6'sı ile ne yapacak peki? Paraya ihtiyacın yok çünkü 1 ay bile aksamadan otelden harçlığını alıyorsun (64 yaşında hala her gününü otelde geçiren annemden ne bir kuruş fazla ne az). Bu ödemenin senin değil, İra'nın da ölümüne kadar devam edeceğini garantilemek için her türlü yasal yola girmeye de herkes razı ki, otelden istediği paya düşen kâr payı, muhtemelen zaten aldığınız ve teklif edilenin altında bir miktar. Ayrıca Samos'ta (benim 17 yaşında kriptodan kazandıklarımla sana alınanlar dahil) 7 tane evden neden bahsetmiyorsun?" dedi.

"BENİM İÇİN SEVAN DEFTERİ KAPANALI YILLAR OLUYOR"

Açıklamalarında ağabeyine sahip çıkan Tavit, "Arsen'in seni ne kadar sevdiği apaçık ortadayken böylesine sahtekar ve utanç verici bir saldırıyı kendine nasıl açıklayabiliyorsun? Ağzından çıkan bu gülünç ithamlara gerçekten inanıyorsan vaka ümitsiz. 3 çocuğun olarak hepimiz buradaki hakkını sayıyor, İra'nın sürgün/sefalette sana ettiği yoldaşlığa karşı ömür billah borçlu hissediyor, düştüğün hallere ise çok üzülüyoruz. Bazılarımızın ümidi, bu tweet'leri İra kafana silah dayamışken yazıyor olman... Benim için ise Sevan defteri kapanalı yıllar oluyor. Şunu da ekleyeyim ki bundan sonra anneme her çakacağın her pis lafa orantısız pislikte kirli çamaşırlar ve tapeler ile yanıt vereceğim." açıklamasında bulundu.

ÜVEY ANNE YANIT VERDİ

Tavit Nişanyan'ın bu açıklamalarına yanıt veren Ira Tzourou, üvey oğluna sert tepki gösterdi.

Tzourou, "Tavitciğim ben kadın kadına oturup annenin benden binbir rica ettiği talebini, ona verdiğim söz üzerine binbir zorlukları aşıp yerine getirdim. Annen de bana sözler verdi. Ne kadarını tutar bilemem. Umurumda da değil. Şahsı hakkında hiçbir zaman kötü bir laf etmedim. Hatta kendisini yeri geldi misafir edip gezdirdim. Ben sözümün eriyim. Öyle bir kültürden geliyorum. Sen de artık büyü, annenin başına açtığın felaketler yetmezmiş gibi, şahsen benim başıma açtığın felaketleri bile bir anne sevgisi ile karşıladım. Ama mali hayatımı vatandaşı olduğum bir ülkede sana nasihatlerimi hiçe sayıp, adli cezalara kadar vardıran sensin." yanıtını verdi.

"ERKEK OL"

Açıklamalarının devamında sözlerini sertleştiren Tzourou, "Yarın öbür gün annem Atina'da rahmetli olacak ve senin benim başıma açtığın cezalar yüzünden cenazesini bile kaldıramayacağım. Sevan'ın her evladına kol kanat gerdim. Hizmet ettim. 3 kuruş para için beni öne atarak magazin yaratan sizsiniz. Adil olun. Yunanistan'da başıma açtığın cezayı da öde. Giydiğin pantolona saygı göster. Erkek ol." dedi.

Sevan Nişanyan'ın oğluna küsme nedeni belli oldu

Sevan Nişanyan ile oğlu Arsen Nişanyan'ın kavgası para meselesi çıktı: Oteli paylaşamamışlar