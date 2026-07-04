Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal için duygusal mesaj

Türk sinemasının güldüren kahramanı...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde kalp krizi geçirerek 55 yaşında hayata veda etti.

Sadece bir dönemle sınırlı kalmayıp bütün kuşakların gönlünde taht kuran ünlü oyuncunun ölümünün 26. yıl dönümü...

Ünlü isim, 26'ncı ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

"ÖZLEDİM BABAM.."

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, sosyal medyada duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

Babası ile çocukluğuna ait bir fotoğraf paylaşan Sunal, "Özledim babam, çok özledim" notu ile duygularını paylaştı.

"KEMAL BİZ BÖYLE İYİYDİK"

Usta oyuncunun hayat arkadaşı, Gül Sunal da eşi Kemal Sunal'ı vefat yıl dönümünde andı.

Kemal Sunal ve çocukları Ali ve Ezo Sunal'ın yer aldığı fotoğrafları paylaşan Gül Sunal, "Kemal biz böyle iyiydik niye acele ettin..." notunu düştü.