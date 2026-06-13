Aliağa Petkimspor, Ozan Yılmaz'ı transfer etti

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İzmir temsilcisi, kadrosunu bir isimle daha güçlendirdi.

Aliağa Petkimspor, geçen sezonu Esenler Erokspor'da geçiren Ozan Yılmaz'ı renklerine bağladığını duyurdu.

"ARAMIZA KATILDI"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor forması giyen genç oyun kurucu Ozan Yılmaz, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." denildi.