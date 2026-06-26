Aliağa Petkimspor, Tibet Görener'i renklerine bağladı
Aliağa Petkimspor, son olarak Galatasaray forması giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Tibet Görener’i kadrosuna kattığı açıkladı.
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına başladı.
İzmir ekibi, kadrosunu 23 yaşındaki forvet oyuncusu Tibet Görener ile güçlendirdi.
"ARAMIZA KATILDI"
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Tibet Görener. Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen genç forvet Tibet Görener, 'Birlikte Hedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)