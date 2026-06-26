İstinaf, CHP için yapılan olağanüstü kurultay talebini reddetti

CHP'de bitmek bilmeyen koltuk meselesi...

İstinaf mahkemesinin mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ekibi arasındaki kurultay krizi tırmanıyor.

İSTİNAF KARARINI VERDİ

Kılıçdaroğlu'nun "Yeni bir genel kurul yapamıyoruz" açıklamasına dayanak gösterdiği tedbir kararını netleştirmek için mahkemeye yapılan başvuru reddedildi.

Kararın medyada "Kurultay yapılamaz" şeklinde yorumlanması, tartışmaları da beraberinde getirdi.

'BEN DE BİLMİYORUM, ARKADAŞLAR SÖYLEDİ' DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, "Verilen tedbir kararı nedeniyle parti içinde yeni bir seçim yapamıyoruz, olağan ya da olağanüstü genel kurul yapamıyoruz. Bunu bana arkadaşlar söylediler, ben de bilmiyorum." diyerek hukuki bir engeli öne sürmüştü.

Bu açıklamaların ardından parti içindeki belirsizliği gidermek amacıyla Tülin Apak tarafından konu, mutlak butlan kararını veren mahkemeye taşındı.

'TEDBİR KARARINDA KURULTAY YASAĞI YOK'

Tülin Apak, mahkemeye sunduğu tavzih (açıklama) dilekçesinde, Kılıçdaroğlu yönetiminin iddialarının aksine, mevcut tedbir kararında CHP'nin yeni bir olağan veya olağanüstü genel kurul yapmasını yasaklayan açık bir hüküm bulunmadığını belirtti.

Tedbir kararının yeni yönetimin seçimle belirlenmesini engellemediğini savunan Apak, ayrıca mevcut kayyum heyetinin parti içinde görevden alma veya ihraç kararı verme yetkisinin olup olmadığı konusunda da büyük bir gri alan olduğunu vurgulayarak mahkemeden resmi bir açıklama talep etti.

MAHKEME 'TARAF DEĞİLSİN' DEDİ

Başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, muhalif kanadın hamlesini reddetti.

Ancak bu ret kararı, kamuoyunda farklı şekillerde yorumlandı.

Karar, "Mahkeme onayladı, kurultay kesinlikle yapılamaz" şeklinde servis edilirken mahkemenin resmi gerekçesi, başka bir gerçeği ortaya koydu.

Mahkeme heyeti, reddetme gerekçesinde doğrudan kurultay yasağına atıf yapmak yerine, "Verilen kararda açıklama yapılmasını gerektirecek bir belirsizlik bulunmamaktadır. Ayrıca başvuruyu yapan Tülin Apak'ın bu dosyada taraf sıfatı da bulunmamaktadır." hükmünü kurdu.

Bu kararın ardından olağanüstü kurultay isteyen isimlerin, 29 Haziran Pazartesi günü başka adımlarda bulunacağı öne sürüldü.

"MAHKEME ESASTAN DEĞİL USULDEN REDDEDİYOR"

Özgür Özel'in kurmay ekibinde yer alan Murat Emir, mahkemenin yanıtının bu şekilde sunulmasının çarpıtma olduğunu belirtti.

Murat Emir şu ifadeleri kullandı:

"Karar metnindeki gerçekler iddiaların aksi şekilde. Başvuruyu yapan Genel Başkanımız Özgür Özel veya ekibi değil, davaya taraf olmadığı belirtilen Tülin Apak isimli bir vatandaş. Mahkeme 'kurultay yapılamaz' demiyor. Mahkeme, başvuruyu esastan değil, usulden reddediyor. Gerekçesinde 'Sen bu davanın tarafı değilsin, dışarıdan gelip kararın açıklanmasını (tavzih) isteyemezsin' diyor.

Davanın tarafı olmayan birinin usulden reddedilen dilekçesini, 'kurultaya yargı engeli' veya 'Özgür Özel'e ret' diye sunmak hukuki cehalet değilse bilinçli bir manipülasyondur."