Diyarbakır'da Özgür Özel'i karşılayanların 'Hain Kemal' sloganlarını Sezgin Tanrıkulu susturdu

CHP'de Özgür Özel destekçileri, mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu için her fırsatta hakaret içerikli sloganlar atılıyor.

En son dün akşam Garip Dede Dergahı'nda da Kılıçdaroğlu için "Hain Kemal" sloganları atılması sosyal medyada çok tepki topladı.

Dışarıdan gelen tepkiler üzerine Özgür Özel'e yakın isimler de artık bu sloganın atılmasından rahatsızlığını göstermeye başladı.

DİYARBAKIR'DA DA "HAİN KEMAL" SLOGANI ATILDI

Özgür Özel, bugün Diyarbakır'a giderek temaslarda bulundu.

Özel, vatandaşlarla selamlaşırken bir grup "Hain Kemal" diye slogan attı.

SEZGİN TANRIKULU MÜDAHALE ETTİ

Kılıçdaroğlu aleyhine slogan atanlara, Özgür Özel'in hemen yanında bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu müdahale etti.

Tanrıkulu, "Hain Kemal" sloganı atanlara "Hayır arkadaşlar" diye seslenerek susmaları için uyarıda bulundu.

Slogan atanlar, Tanrıkulu'nun müdahalesi üzerine kötü sloganlara devam etmedi.

ALEVİ DERGAHINDA DA ATILDI

Özgür Özel'in dün İstanbul'da Muharrem Orucu Programı'na katıldığı Garip Dede Dergahı'nda, Özel'i karşılamaya gidenler de Hain Kemal sloganları atmıştı.

Alevi dergahındaki kötü sloganların atıldığı videolar, sosyal medyada büyük tepki aldı.