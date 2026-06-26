Böcek Ailesi davasında karar çıktı.

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek Ailesi, bir daha geri dönemedi.

Anne Çiğdem Böcek, baba Servet böcek ve çocukları Masal ile Muhammet Böcek, kaldıkları otelde zehirlenerek can verdi.

Türkiye'nin gündemine oturan bu olay günlerce konuşuldu ve zehirlenmenin nedeni araştırıldı.

Yapılan ilaçlama yüzünden zehirlendikleri belirlenen aile, yan yana memleketlerinde toprağa verildi.

Ailenin ölümünde suçu olanlar ise bugün hakim karşısına çıktı.

SANIKLAR İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek, Masal Böcek, anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in ölümüne ilişkin açılan davada 4'ü tutuklu 6 sanık, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Savcılık tarafından açıklanan mütalaada, 5 şüpheli hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Duruşmada, aralarında otel yetkilisi olan tutuklu sanık Hakan Oğlak, DSS İlaçlama firmasının sahibi şüpheli Serkan Kışı'nın da bulunduğu 6 sanık savunma yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.

Rustemsha Batyrov'un ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

“ÇOCUĞUM SAĞ OLSAYDI ŞİMDİ İZNE GELECEKTİ”

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma başladı.

Savcı, mütalaasını tekrar ettiğini söyledi. Çiğdem Böcek’in annesi Aysu Çelik’e, mütalaaya karşı sözleri soruldu.

Çiğdem Böcek’in annesi Aysu Çelik’in duruşmadaki sözleri, salonu gözyaşlarına boğdu. Aysu Çelik, “Gereken adaleti sağlamanızı istiyorum. Çocuğumu toprağa koyduğumuz gün biz de öldük, benim ne günahım vardı?

Bizim çocuğumuzun ne günahı vardı? Benim evimde yemek yapılmıyor. Benim çocuğum sağ olsaydı şimdi izne gelecekti.” dedi.

"BİR GÜNDE ÜÇ CENAZE ALDIM"

Acısının dinmeyeceğini dile getiren anne Aysu Çelik, “Ben daha çocuklarımın evinden eşyalarını alamadım, elim varmıyor. Kızımın doğum günü için gelmişlerdi, ölüleri kaldı, bir günde üç cenaze aldım sayın başkanım.

Ben çocuklarımın mezarlarını öpüyorum, mezar öpmek nedir bilir misiniz? Ben Çiğdem’imi göremeyeceğim, ben Masal’ımı göremeyeceğim.” dedi.

"BİLE BİLE ÖLDÜRDÜNÜZ"

Kızı Çiğdem Böcek’in sağlık bölümü mezunu olduğunu söyleyen anne Aysu Çelik, “Kızım ‘Biz zehirlendik herhalde’ diyor, çocuğum resepsiyonda söylemiş ‘Oğlum kustu’ demiş, biriniz de demiyor ki ‘ilaçtan oldu’.

Öyle deselerdi damadım giderdi başka otele, belki kurtulurlardı. Nasıl vicdanınız var sizin? Bile bile ilaçladınız, öldürdünüz.

Bir annenin gözyaşını dindirin, bunları serbest bırakmayın. Değdi mi yalan dünyanın malı için?” dedi.

"BENİM TORUNLARIM BÜYÜYECEKTİ"

Çiğdem Böcek’in babası Mustafa Çelik de, “Türk adaletine güveniyorum. Cezalarını çeksinler. İçimize ateş düştü. En yüksek oranda cezalandırılsınlar.” dedi.

Ölen Servet Böcek’in ağabeyi Mustafa Böcek de sanıkların en yüksek cezayla cezalandırılmalarını talep etti.

Baba Yılmaz Böcek ise, “Bu karşınızda oturan zanlılar benim evlatlarımı bilerek ve görerek ölüme gönderdiler.

Benim evlatlarımın, torunlarımın geleceği vardı; torunlarım büyüyecekti, evlenecekti. Yaşadıklarını yaşamadan ölmesinler, evlat acısı nedir görsünler, dilerim daha beter olsunlar.” dedi.

"İLAÇTAN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Tutuklu sanık otel sahibi Hakan Oğlak savunmasında, “Başları sağ olsun, çok üzgünüm, mekânları cennet olsun. Benim param pulum feda olsun da o insanlar ölmeseydi. Yaşadığım sağlık problemi nedeniyle, acı olay yaşandığı dönemde otele sık sık gidip gelemiyordum.

İlaçlama bilgim ve onayım dâhilinde yapıldı. İlaçlama yapılınca ne yapılması gerektiğini sordum. İki gün beklenmesini, havalandırılmasını ve ondan sonra kiraya verilmesini söylediler. Hangi ilaç kullanıldığını bilmiyorum.

Bize oteli kapatmamızı ve tahliye etmemizi söylemediler. İlacın zarar vermediği yönünde iddialı konuştular." dedi.

KARAR AÇIKLANDI

DSS İlaç firması sahibi Zeki Kışı, oğlu Serkan Kışı hakkında “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.

İlaçlamayı yapan Doğan Cağferoğlu hakkında aynı suçtan 12 yıl 2 ay 20 gün, otel sahibi Hakan Oğlak hakkında yine aynı suçtan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. 2 otel çalışanı beraat etti.

Böcek Ailesi davası başladı: 6 sanık hakim karşısında

Zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek Ailesi'ne ilişkin iddianame kabul edildi