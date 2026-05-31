Aliağa Petkimspor, Yiğit Onan'ı renklerine bağladı

Aliağa Petkimspor, geçen sezon Manisa Basket'te oynayan Yiğit Onan'ı transfer ettiğini duyurdu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Yiğit Onan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosuna da davet edilen 24 yaşındaki uzun forvetle yeni sezon için anlaşma sağlandı.

İSTATİSTİKLERİ

Yiğit Onan, geçen sezon Manisa Basket'te ​​​​​​​11 sayı ve 4,9 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)