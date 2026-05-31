Aliağa Petkimspor, Yiğit Onan'ı renklerine bağladı

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Yiğit Onan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosuna da davet edilen 24 yaşındaki uzun forvetle yeni sezon için anlaşma sağlandı.

Yiğit Onan, geçen sezon Manisa Basket'te ​​​​​​​11 sayı ve 4,9 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.