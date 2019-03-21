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Alkollü otobüs şoförü çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı

Bursa’da alkollü otobüs şoförü, yol kenarında park halinde duran sürücüsünün içinde uyuduğu çöp kamyonuna çarptı.

İHA | 21.03.2019 - 09:27..
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Kaza, Bursa'da Osmangazi'ye bağlı Veysel Karani Mahallesi’nde meydana geldi.

Bir turizm şirketine ait olduğu öğrenilen 34 BIH 511 plakalı otobüs, sürücünün biraz istirahat etmek için yol kenarına park ederek içinde uyuduğu çöp kamyonuna çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören diğer sürücüler, emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk etti.

Alkollü otobüs şoförü çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Otobüs şoförüne alkol testi yapan ekipler, sürücünün 1.69 promil alkollü olduğunu tespit etti. Hakkında alkollü araç kullanmak suçundan adli işlem yapılan şoförün, ehliyetine el konuldu. Kazayla alakalı işlem başlatıldı.

Alkollü otobüs şoförü çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı

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