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Alman ırkçının öldürdüğü 9 kişi çiçeklerle anıldı

Hanaulular, Almanya’da Alman ırkçı Tobias Rathjen’in öldürdüğü 4’ü Türk 9 kişi için bir araya geldi.

İHA | 24.02.2020 - 16:14..
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Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gecesi Heumarkt ve Kurt-Schumacher caddeleri üzerindeki iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlenmişti.

43 yaşındaki saldırgan Tobias Rathjen, saldırının ardından evine giderek 72 yaşındaki annesi Gabrielle Rathjen'i ve daha sonra kendisini öldürmüştü.

Saldırı sonucu ise 4’ü Türk, 9 kişi Alman ırkçı tarafından katledilmişti.

HANAU HALKI YAS TUTTU

Hanau kentinde bulunanlar, saldırının gerçekleştirdiği alanda bir araya gelerek, Heumarkt ve Marktplaz’daki tarihi Grimm Kardeşlerin Anıtı’na mum yaktı ve çiçek bıraktı.

Farklı dinlere mensup ziyaretçiler kendi inançlarına göre dua ederek hayatını kaybedenlerin yasını tuttu.

Hanau halkı Alman ırkçının öldürdüğü 9 kişiyi çiçeklerle andı

Alman ırkçının öldürdüğü 9 kişi çiçeklerle anıldı

IRKÇILIĞI KINAYAN AFİŞLER HAZIRLADILAR

Irkçılığı kınayan sloganların yazılı bulunduğu afişleri de olay yerine bırakan Hanaulular, tepkilerini dile getirdi. Ziyaretçilerden bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Alman ırkçının öldürdüğü 9 kişi çiçeklerle anıldı

Alman ırkçının öldürdüğü 9 kişi çiçeklerle anıldı

Alman ırkçının öldürdüğü 9 kişi çiçeklerle anıldı

Alman ırkçının öldürdüğü 9 kişi çiçeklerle anıldı

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