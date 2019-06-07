taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7961
Euro
6.5775
Altın
1345.85
Borsa
93671.38
Gram Altın
250.712

Alman medyası Mesut'un düğününü hedef aldı

Düğüne Almanların katılmayı reddetmesini isteyen Welt gazetesi, gidecek olanların da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çekilmemesini istiyor.

Haber Merkezi | 07.06.2019 - 16:05..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Alman medyası Mesut'un düğününü hedef aldı

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'in evliliği Türk basını kadar Alman basınının da ilgi odağında. Amina Gülşen ile evlenen Mesut Özil, düğününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etti.

Bu durum Alman medyasında konuşulan konulardan biri oldu. Alman Welt gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetli olduğu düğüne gidecekler için bazı öneriler sıraladı.

Alman medyası Mesut'un düğününü hedef aldı

"DÜĞÜNE GİTMEYİN"

En başta Almanlardan düğüne gitmemesi istendi. Haberde düğüne davet edilenlerin daveti nazikçe reddetmesi gerektiği belirtildi.

Alman gazete düğüne gidecek olanların daveti telefonda reddetmesinin zor olacağını söyleyerek "Yazılı olarak reddedin" önerisinde bulundu.

"FOTOĞRAF ÇEKMEYİN"

Gidecek olanların ise Erdoğan ile fotoğraf çekilmemesi talep edildi.

Alman medyası Mesut'un düğününü hedef aldı

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çeken Mesut Özil, Almanya'nın gündemime oturmuştu.

Alman medyası Mesut'un düğününü hedef aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'İşsizim' diyen vatandaşa belediye başkanının tepkisi

'İşsizim' diyen vatandaşa belediye başkanının tepkisi

664
Neymar'ın ifadesi alındı

Neymar'ın ifadesi alındı

114
Huawei yaptırımına Facebook da katıldı

Huawei yaptırımına Facebook da katıldı

167
Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle Bodrum plajlarında

Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle Bodrum plajlarında

149
Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

Kırgızlar Ahıskalılara saldırdı

336
Berat Albayrak'ın açıklamalarına Fenerbahçe cevap verdi

Berat Albayrak'ın açıklamalarına Fenerbahçe cevap verdi

464
Akçay'a araç girişleri yasaklandı

Akçay'a araç girişleri yasaklandı

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir