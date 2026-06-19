Alman Milletvekili Froelich: Türkiye’nin artık AB’ye ihtiyacı yok

Türkiye, gün geçtikçe daha çok ilerliyor ve dünyada yıldızı parlayan bir ülke haline geldi.

Başta savunma sanayii olmak üzere her alanda yerli ve milli ürünlerle ilerleyen Türkiye'ye, Avrupa Birliği muhtaç hale geldi.

Türkiye'nin artık Avrupa Birliği'ne ihtiyacı olmadığını, Almanya için Alternatif Milletvekili Tomasz Froelich, sözleriyle teyit etti.

Froelich, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin gerilmesinde temel sorumluluğun Avrupalı tarafta olduğunu savundu.

"TÜRKİYE BAĞIMSIZ BİR AKTÖR"

Uzun yıllardır süregelen dışlayıcı tutumun ve AB’nin Türkiye’ye karşı takındığı “oyalayıcı” tavrın, ilişkilerde kopuşa yol açtığını ifade etti.

Avrupa’nın stratejik bir hata yaptığını vurgulayan Froelich, bu sürecin sonunda Türkiye’nin kendi yolunu çizen bağımsız bir aktör haline geldiğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN SİZİN AHLAK DERSLERİNİZE İHTİYACI YOK"

Türkiye’nin iç siyasetine ve egemenlik alanlarına müdahale içeren yaklaşımları eleştiren Froelich, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin artık AB’ye ihtiyacı yok. Bunun sorumlusu da sizsiniz. Çünkü Türkiye'nin sizin ahlak derslerinize ihtiyacı yok.”

Froelich’in açıklamaları, Türkiye’nin son yıllarda uyguladığı çok boyutlu dış politika ile kazandığı stratejik manevra alanını doğrulayan bir nitelik taşıyor.

Türkiye, AB ile ilişkilerinde karşılıklı saygı ve eşit ortaklık temelini savunurken, Avrupa’daki bu tür açıklamalar AB içerisindeki Türkiye karşıtı bloğun tek sesli olmadığını da gözler önüne seriyor.