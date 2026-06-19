Tekirdağ'da Bulgaristan'dan göçe zorlanan soydaşlar anısına 'Göç Anıtı' yaptırıldı

Bulgaristan'da komünist lider Todor Jivkov döneminde ülkede yaşayan soydaşlar, 1989 yılında zorunlu göçe zorlandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, belediye tarafından göçe tabi tutulan soydaşlar anısına Göç Anıtı yaptırıldı.

'HEYKELCİLİK' DEVAM EDİYOR

Parti içindeki karışıklık devam ederken, heykel törenlerine ise ara verilmedi.

Partideki belirsizliklerin gölgesinde, 'heykel sevdası'nın devam etmesi ise dikkat çekti.

'GÖÇ ANITI' TÖRENLE AÇILDI

Heykeltıraş Ersin Aykut tarafından yapılan anıtın açılışına; Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Bulgaristan'dan gelen milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşları katıldı.

Törende konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 1989 yılında Bulgaristan'da yaşanan baskılar nedeniyle binlerce soydaşın doğup büyüdükleri toprakları geride bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

"O GÜN YAŞANAN ACILAR, HAFIZALARIMIZDAKİ YERİNİ KORUYOR"

Sarıkurt, şunları söyledi:

"O gün yaşanan acılar, ayrılıklar ve zorluklar hafızalarımızdaki yerini korumaya devam ediyor. Ancak o zor günlerde gösterilen dayanışma, birlik ve beraberlik ruhu da unutulmamalıdır.

Çorlu, yıllardır Bulgaristan göçmeni vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı, farklı kültürlerin kardeşçe bir arada bulunduğu bir kenttir.

Göçle gelen vatandaşlarımız ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlamış, kentimizin ayrılmaz bir parçası olmuştur."

"HAYATLARI ALTÜST OLDU"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, zorunlu göçe tabi tutulanların doğup büyüdükleri toprakları terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek, şu sözleri kullandı:

"Ailelerini, evlerini ve mezarlıklarını onları terk edip göç etmek zorunda kaldılar hayattan altüst oldu, aileler parçalandı. Gerçekten büyük bir göç yaşandı. Ne yaptılar?

Onurlarından vazgeçmediler, pes etmediler, asla o zulme boyun eğmediler.

"TÜRKİYE SEVGİSİNİ ALIP BU TOPRAKLARDA BİZLE BERABER OLDULAR"

Her şeyi geride bırakarak yanlarına umutlarını ve Türkiye sevgisini alıp, bugün bu topraklarda bizle beraber oldular.

Bugün Çorlu'muzun, Tekirdağ'ımızın, Türkiye'mizin birçok ilinde sosyal hayatta, ekonomik hayata, toplumsal yaşamdan her alanda işte bu göçmen hemşehrilerimizin, soydaşlarımızın alın teri, emeği var."

Konuşmaların ardından anıtın açılışı gerçekleştirildi.