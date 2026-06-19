Halkalı-Arnavutköy Metrosu bugün hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi’nin son halkası Halkalı-Arnavutköy Hattı hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy Hattı’nın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açılacağını bildirdi.

Uraloğlu, 16 istasyondan oluşan 69 km uzunluğundaki Gayrettepe – İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesini; İstanbul Havalimanı’nı merkeze alarak 37,5 km uzunluğunda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve 31,5 km uzunluğunda Halkalı İstanbul Havalimanı Metrosu olarak iki ayrı koldan çalışmaya başlayarak hayata geçirdiklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, “Gayrettepe – İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023’te, Kağıthane-Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık.

İstanbul Havalimanı-Halkalı Hattı’nın ise 14 kilometrelik Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da (depo bağlantı hatları dahil) 19 Mart 2024 tarihinde devreye almıştık.” dedi.

22 KİLOMETRELİK HALKALI-ARNAVUTKÖY HATTINDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kesimdeki çalışmalarımızı sonuçlandırarak Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi adı altında; tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladık.

Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarımızı hizmete alacağız.”

HALKALI-GAYRETTEPE ARASI 57 DAKİKAYA DÜŞECEK

Uraloğlu, bu istasyonların tamamlanması ile gerçekleşen entegrasyonlara ilişkin de açıklama yaparak, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kayaşehir İstasyonunda; Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile, Olimpiyatköy İstasyonunda; Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonunda; yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile, Halkalı İstasyonunda ise Yüksek Hız2lı Tren Hatları, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı, Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ve MARMARAY ile entegrasyon sağladık.

Bu entegrasyonlar sayesinde de; Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını: 30 dakikada, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasını 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arasını ise 48 dakikada katetmeye başlayacağız.”

Uraloğlu, Başakşehir ve Küçükçekmece’de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşın da doğrudan Halkalı-Gayrettepe arasında seyahat edebileceğini vurgulayarak “Marmaray üzerinden; Gebze’ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul’un neredeyse her yerine ulaşabilecek imkana kavuşacak.

Özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen, sabah ve akşamın yoğun saatlerinde trafiğe mahkûm olan hemşerilerimiz, konforlu, hızlı ve güvenli raylı sistemle yolculuk edecektir.” dedi.

BURHANETTİN DURAN: TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ULAŞTIRMA VİZYONUNU YANSITIYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un ulaşım ağını güçlendiren bir yatırımın daha milletin hizmetine sunulduğunu belirtti.

Paylaşımda, metro hattının özelliklerine ilişkin bilgi de yer aldı.

"TürkiyeHızlanıyor" etiketiyle yapılan paylaşımda, Duran, şunları kaydetti:

“İstanbul’un ulaşım ağını güçlendiren bir yatırım daha milletimizin hizmetine sunuluyor, Türkiye Hızlanıyor.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle bugün açılışı gerçekleştirilecek Halkalı–Arnavutköy Metro Hattı; İstanbul Havalimanı’nı, şehir merkezini ve milyonlarca vatandaşımızı kesintisiz, hızlı ve konforlu ulaşım ağıyla buluşturacak.



Toplamda 69 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun ve en hızlı metro ring hattı olan bu dev eser; yerli ve millî teknolojisi, sürücüsüz sistemi ve güçlü altyapısıyla Türkiye Yüzyılı’nın ulaştırma vizyonunu yansıtıyor. İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”