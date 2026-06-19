Kanseri yeni atlatmıştı; Programda fenalaştı! Nursel Ergin'in yere yığıldığı anlar...
Ünlü sunucu Nursel Ergin sunduğu Nursel ile Mutfak Bahane programında fenalaşıp yere yığıldı.
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Geçen yıl kanser teşhisi alan Nursel Ergin, 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri tedavisi gördü.
Hastalık sürecini anlatırken "Neredeyse kemiğe sıçrıyormuş, çok geç kalıyormuşuz" sözleriyle yaşadıklarının ciddiyetini gözler önüne sermişti.
Ergin, yavaş yavaş normal hayatına ve ekranlara dönmüştü.
Aniden fenalaştı
"Nursel ile Mutfak Bahane" programının çekimleri sırasında yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar sürerken, ünlü sunucu aniden rahatsızlandı.
Düşmemek için yere oturan Ergin, "Tansiyonum düştü galiba, ben kötüyüm" diyerek ekibinden yardım istedi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi