Almanya Başkanı Merz'den Suriye çıkışı: Erdoğan olmasa olmazdı

Zirve sona ererken üst üste açıklamalar...

Ankara'daki NATO Zirvesi, kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Friedrich Merz, Türkiye'den ayrılmadan önce basın toplantısı düzenledi.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Merz, Türkiye'ye ayrı bir parantez açtı.

"TÜRKİYE İLE YAKIN ÇALIŞMAK GÜÇLÜ ÇIKARIMIZA"

Ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin önemini vurgulayan Merz, şunları kaydetti:

“Başkan Erdoğan’a toplantımızda bir kez daha söyledim ki, yalnızca Türkiye’nin jeostratejik konumu nedeniyle, bu NATO müttefikiyle yakın bir şekilde çalışmakta güçlü bir çıkarımız var.



Ve tam da bunu yapıyoruz. Ayrıca, Almanya ev sahipliğinde bir sonraki Alman-Türk hükümetler arası istişareleri planlıyoruz.”

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OLMASA SURİYE TOPARLANAMAZDI"

Suriye'deki gelişmelere de değinen Merz, bölgede elde edilen başarıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli katkısı bulunduğunu belirterek, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın katkısı olmasaydı bu muhtemelen mümkün olmazdı.

Bu bakımdan, bölgenin istikrarı için Türkiye'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da imkânlarını kullanmasını ve bizimle koordinasyon içinde hareket etmesini rica ettik" dedi.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR STRATEJİK ORTAK"

Türkiye'nin giderek artan bölgesel ve küresel gücüne atıfta bulunan Almanya Başbakanı, şöyle konuştu:

“Türkiye'nin dış ve güvenlik politikasındaki rolüne değer veriyorum.



Bizim için önemli bir stratejik ortak.”