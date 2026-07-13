Almanya, 'siber saldırı' iddiasıyla Rus büyükelçisini dışişleri bakanlığa çağırdı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın; Almanya, Avrupa Birliği'ndeki (AB) ortakları ve Ukrayna'ya siber saldırılar düzenlediği gerekçesiyle Rus büyükelçisinin bakanlığa davet edildiğini açıkladı.

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Netschajew'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedilerek, "Tutumumuzu bir kez daha net bir şekilde ortaya koyduk" ifadesi kullanıldı.

KÖTÜ NİYETLİ SİBER FAALİYETLER İDDİASI

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, düzenlediği basın toplantısında, Rusya’dan uzun yıllardan beri Almanya, AB üyesi ülkeler ve uluslararası ortaklara kötü niyetli siber faaliyetler yürütüldüğünü iddia etti.

BÜYÜKELÇİYİ BAKANLIĞA ÇAĞIRILDI

Deschauer, konunun Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Netschajew'in​​​​​​​ Bakanlığa çağrılarak bir kez daha açık şekilde gündeme getirildiğini bildirdi.

"YAPTIRIM KARARLARI ALINACAK"

Ayrıca Deschauer, AB Dışişleri Bakanları toplantısında bugün kötü niyetli siber faaliyetlerde aktif olan Rus vatandaşları, şirketler ve hacker gruplarına yönelik yeni yaptırım kararlarının alınacağını açıkladı.