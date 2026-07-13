Donald Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz

ABD-İran arasında gerilim yeniden başladı.

NATO Zirvesi için Ankara'da bulunduğu sırada İran'a saldıracaklarını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir açıklama daha yaptı.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu söyleyen İran'ın aksine Trump, "Boğaz'ı ele geçiriyoruz." dedi.

"MASRAFLARIN KARŞILANMASI GEREKİYOR"

Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin muhtemelen Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü devralacağını ve bu hayati su yolunu kontrol altında tuttuğu için masraflarının karşılanması gerektiğini söyledi.

"BOĞAZ'IN KORUYUCUSU OLACAĞIZ"

Fox News'ün "Fox & Friends" programına telefonla bağlanan Trump, "Boğaz'ı elimizde tutacağız ve muhtemelen yönetimini biz üstleneceğiz. Boğazın koruyucusu olacağız. Belki de buna 'Boğaz'ın koruyucu meleği' deriz." ifadelerini kullandı.

"İRAN ANLAŞMAYI BOZDU"

Boğaz'ı korumak için para almaları gerektiğini savunan Trump, "Bir anlaşmamız vardı ve İran bunu bozdu. Hürmüz Boğazı'nı korumak için ücret alacağız." dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SON DURUM NE

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve bölgedeki gemilere yönelik saldırılar, Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinin sert biçimde düşmesine yol açtı.

Boğaz'dan geçen petrol ve doğalgaz tankeri sayısı, son bir günde düşerek 25 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Mevcut takip bilgilerine göre tanker trafiğinin son iki ayın en düşük seviyesinde olduğu belirtildi.

ABD VE İRAN'DAN FARKLI AÇIKLAMALAR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Amerikan güçlerinin pazar günü İran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası düzenlediğini, farklı bölgelerdeki onlarca hedefin hassas mühimmatla vurulduğunu açıkladı.

Trump, Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi trafiğine açık olduğunu söyledi. İran ise daha önce onaylanmayan bir rotada ilerleyen bir geminin vurulmasının ardından boğazın kapatıldığını duyurmuştu.

Hürmüz Boğazı yeniden kapandı