Almanya, uzun menzilli füzeler konusunda Türkiye ile iş birliğini artırmak istiyor

Ankara'da yoğun diplomasi...

NATO 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle birçok önemli lider ve diplomat Türkiye'de.

Zirvenin ilk gününde dikkat çeken temaslar gerçekleşirken bazı bakanlardan değerlendirmeler geldi.

Almanya Savunma Bakan Yardımcısı Nils Schmid, NATO Ankara Zirvesi'ni ve Türkiye'nin NATO içindeki kilit rolünü değerlendirdi.

"TÜRKİYE AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN HAYATİ ROL OYNAMAKTA"

Zirvenin, Avrupa'nın güvenlik ve savunmasında Türkiye'nin artan rolünü bir kez daha ön plana çıkardığını belirten Schmid, zirve kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nun da yeni projeleri görüşmek için bir fırsat oluşturduğunu vurguladı.

Schmid, "Türkiye, NATO'da ve Avrupa'nın güvenliği açısından hayati bir rol oynamaktadır ve bu durum, son birkaç yıl boyunca daha görünür hale gelmiştir." dedi.

"ZİRVE TÜRKİYE'NİN HAYATİ ROLÜNÜ İYİ BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYMAKTA"

Türkiye'nin NATO'nun savunma yapısının her zaman vazgeçilmez bir unsuru olduğunun altını çizen Schmid, "Karadeniz'de güvenlik ve NATO'nun güney kanadındaki istikrar ancak Türkiye ve silahlı kuvvetleri aracılığıyla sağlanabilir." diye konuştu.

Schmid, "Bu durum Orta Doğu'da gelişmelerle daha da açık hale gelmiştir. İşte bu nedenle Ankara Zirvesi, bugün Türkiye'nin NATO içindeki hayati rolünü iyi bir şekilde ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE ÖVGÜ

Almanya'nın savunma sanayisi alanında Türkiye ile daha yakın iş birliği olanaklarını araştırdığını belirten Schmid, "Türkiye'nin savunma sanayisinin son yıllarda giderek geliştiğini görüyoruz.

Ayrıca, insansız hava araçları alanında yeni teknolojilerin ve uzun menzilli derin hassas vuruş sistemlerinin geliştiğini gözlemliyoruz." dedi.

İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMA MESAJI

Avrupa'nın caydırıcılık gücünü artırmak ve uzun menzilli füzeler konusunda açıklarını kapatmak için farklı projelerin değerlendirildiğini söyleyen Schmid, "Uzun menzilli füzeler konusunda farklı seçenekleri değerlendiriyoruz.

Savunma Bakanı Boris Pistorius'un da belirttiği gibi, elbette Türkiye'den gelen fikirleri de inceliyoruz." diye konuştu.

OLASI FÜZE SATIN ALIMLARI

"Bu konuda temel yaklaşımımız, askeri kabiliyetlerimizdeki açıkları mümkün olan en kısa zamanda kapatmak. Bu kabiliyetlerin nasıl sağlanabileceği konusunda da farklı teknolojik seçenekler bulunuyor." diyen Schmid, bir süre önce Alman basınında çıkan ve Berlin'in, Türkiye'nin geliştirdiği YILDIRIMHAN ve TAYFUN füzelerine ilgi duyduğu haberlerini doğruladı.

Schmid, "Potansiyel iş birliği partnerlerimiz konusunda çok geniş bir bakış açısına sahip olmamız gerektiğini öğrendik. Savunma Bakanı Boris Pistorius'un da belirttiği gibi, Türkiye'nin ürünlerini de inceliyoruz." ifadelerini kullandı.