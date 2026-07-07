Trump'ın Türkiye açıklamaları Netanyahu'yu korkuttu: Ben olsam satmazdım

Bu açıklamalar İsrail'in hoşuna gitmedi.

Başkent Ankara'da tarihi bir görüşme gerçekleşti.

NATO 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Türkiye’ye gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

F-35 SATIŞINA YEŞİL IŞIK YAKTI

İki lider baş başa görüşmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlarken burada yapılan açıklamalar dünya basının gündemine oturdu.

Türkiye'ye F-35 satışı konusunda gelen soruya Trump'tan "Neden olmasın ki" cevabı gelirken Erdoğan ise bu konuda daha önce söz aldıklarını ifade etti.

"YAPTIRIMLARI İPTAL EDECEĞİZ"

Trump, açıklamasında ayrıca Türkiye'ye hedef alan ve savunma sanayi yaptırımları olan CAATSA'nın kaldıracağını duyurdu.

ABD Başkanı, "Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı. Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem.Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum" dedi.

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NETANYAHU YİNE ABD BASINI ÜZERİNDEN SESLENDİ

Tarihi görüşmeden kısa bir süre sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD basınına açıklamalarda bulundu.

Bir kez daha çaresizce Donald Trump'a mesaj gönderen Netanyahu, satışın onaylanmamasını istedi.

"F-35'LERİN SATIŞI GÜÇ DENGESİNİ YOK EDECEKTİR"

ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki yakın ilişkiye atıfta bulunan İsrail Başbakanı, "Trump ile Türkiye’ye F-35 satışı hakkında birkaç kez konuştum ve bence, Başkan Trump'ın Erdoğan ile olan kişisel dostluğuna rağmen bunun Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne, yani ülkeye karşı dost bir devlet yapmadığını herkes biliyor.

F-35'lerin satılması Orta Doğu'daki güç dengesini yok edecektir, çünkü bence Türkiye'nin saldırgan emelleri var." diye konuştu.

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"BEN OLSAM SATMAZDIM"

ABD üzerindeki etkisi ve saygısı günden güne azalan Netanyahu, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak istediklerini söylüyorlar. Ben olsam satmazdım.



NATO müttefiki olan Yunanistan'ı tehdit ediyor, bir diğer NATO ülkesi olan Kıbrıs'ın yarısını işgal ediyor ve en önemlisi ki bunu doğrudan masaya koydum. Ülkemi, tek ve yegane Yahudi devletini yok etmekle tehdit ediyor.”

ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI: LÜTFEN SATMAYIN SAYIN BAŞKAN

Konuya ilişkin bir diğer çarpıcı açıklama da Trump'ın eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'den geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Pence, "Türkiye’ye F-35 satmak İsrail’in güvenliğine zarar verir. Lütfen satmayın Sayın Başkan." ifadelerine yer verdi.