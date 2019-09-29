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Almanya'da aşırı sağcılar silahlanıyor

Geçen yıl 563 suça karışan aşırı sağcılardan bin 91 silah ele geçirildiği, bir önceki yıl ele geçirilen silah sayısının ise 676 olduğu açıklandı

AA | 29.09.2019 - 00:11..
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Almanya'da aşırı sağcılar silahlanıyor

AlmanTelevizyon Kanalları günün manşetini Nazi yeniden dirildi olarak verdi.

ARD'nin haberine göre, Sol Parti Meclis Grubu'nun soru önergesine İçişleri Bakanlığının verdiği cevapta aşırı sağcıların, 2018'de 235'i şiddet suçu olmak üzere 563 suç işlediği, bu olaylarda bin 91 silah ele geçirildiği bildirildi.

Cevapta 2017'de aşırı sağcıların yaklaşık aynı sayıda suça karıştığı ve bu olaylarda 676 silah ele geçirildiği kaydedildi.

MÜLTECİLERE SİLAHLA SALDIRI DÜZENLENECEK

Suç sayısının aynı kalmasına karşın olaylarda ele geçirilen silah sayısının arttığına işaret edildi.

Cevapta ayrıca 2017'den bu yılın eylül ayına kadar 20 mülteci barınma merkezi ile 26 mülteciye silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Ele geçirilen silahlar arasında tabanca, tüfek, delici ve kesici aletler bulunuyor.

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Almanya'da aşırı sağcılar silahlanıyor

Almanya'da aşırı sağcılar silahlanıyor

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