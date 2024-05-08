Hakkari Yüksekova’da ekim mesaisi başladı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte çiftçiler de tarlada ekim yapmak için mesai veriyor. Yüksekovalı çiftçiler ovalarında sadece "tarımın" konuşulmasını istiyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla çiftçilerin ekim mesaisi de başladı.

Hakkari bölgesinde en verimli topraklara sahip olan Yüksekova’da çiftçiler, traktörlerle ekim çalışmalarını yürütüyor.

Çiftçilerin zorlu mesaisini yakında takip eden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, çiftçilere verdikleri emekler için teşekkür ederek şöyle konuştu:

Çiftçilerimiz şimdi 80 dönümlük arazi üzerinde ekim yapıyorlar. Çalışmalar 6 traktörle yapılıyor. Biz de daha bilinçli bir çiftçinin olması için yerinde ziyaret edip, istişarede bulunduk. Onlar için neler yapabiliriz onu konuştuk. Biz de süre zarfında ekilmemiş toprak bırakmadan çalışacağız.

Yüksekovalı çiftçiler ovalarında sadece "tarım" kalsın istiyor

Yüksekova’nın üretimle anılması için çalışacağız. Ovamızda sadece tarım kalsın. Gelişen büyüyen bir Yüksekova’mız olsun artık.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)