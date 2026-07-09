Almanya'da aşırı sıcakların bilançosu ağırlaştı: 5 bini aşkın ölüm

Avrupa'da iklim değişikliğinin etkileri her geçen yıl daha belirgin hale gelirken, Almanya bu yıl yaşanan aşırı sıcak hava dalgalarının en ağır sonuçlarından biriyle karşı karşıya kaldı. Ülkede özellikle haziran ayının son günlerinde etkisini artıran yüksek sıcaklıklar, binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olurken, sağlık otoriteleri risk grubunda bulunan vatandaşlara yönelik uyarılarını yineledi.

3 AYDA 5 BİNDEN FAZLA ÖLÜM

Almanya'nın halk sağlığı alanındaki resmi kurumlarından Robert Koch Enstitüsü (RKI), aşırı sıcakların neden olduğu ölümlere ilişkin güncel değerlendirmesini yayımladı.

Raporda, 2026 yılının 15'inci haftası ile 26'ncı haftası arasında ülkede sıcak hava dalgalarıyla bağlantılı olarak yaklaşık 5 bin 120 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

HAZİRAN SONUNDA SICAKLIKLAR REKOR SEVİYELERE ULAŞTI

Raporda, özellikle haziran ayının son günlerinde hava sıcaklıklarının birçok bölgede rekor seviyelere ulaştığı vurgulandı.

Uzmanlar, uzun süre etkisini sürdüren yüksek sıcaklıkların başta kronik hastalığı bulunanlar, yaşlılar ve hassas gruplar üzerinde ciddi sağlık riskleri oluşturduğuna dikkat çekti.

EN FAZLA ETKİLENENLER YAŞLILAR OLDU

Verilere göre aşırı sıcaklardan kaynaklanan ölümlerin önemli bölümü ileri yaştaki kişilerde görüldü.

Raporda, 28 Haziran'a kadar sıcak hava nedeniyle yaşamını yitiren 2 bin 950 kişinin 85 yaş ve üzerinde olduğu belirtildi. Bu durum, yaşlı nüfusun aşırı sıcaklardan en fazla etkilenen grupların başında geldiğini bir kez daha ortaya koydu.

SICAK HAVA DALGALARI SAĞLIK RİSKİNİ ARTIRIYOR

Uzmanlar, iklim değişikliğine bağlı olarak sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha uzun süre etkili olmaya başladığını belirtiyor.

Yüksek sıcaklıkların özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunan bireyler, çocuklar ve açık alanda çalışanlar için ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekilirken, vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, yeterli sıvı tüketmeleri ve serin ortamlarda bulunmaları tavsiye ediliyor.

ALMANYA'DA KLİMA SAHİPLİĞİ YÜZDE 6 SEVİYESİNDE

Verilere göre Almanya'da hanelerin yalnızca yüzde 6'sında klima bulunuyor.

Buna karşın, ABD Enerji Bakanlığı verileri ülkedeki evlerin yaklaşık yüzde 90'ında klima sistemi bulunduğunu ortaya koyuyor.

Avrupa genelinde ise klima kullanım oranı ortalama yüzde 20 seviyesinde seyrediyor. Kıta içinde ise iklim koşullarına bağlı olarak önemli farklılıklar görülüyor.

GÜNEY AVRUPA'DA ORAN DAHA YÜKSEK

Sıcak iklimin hâkim olduğu Güney Avrupa ülkelerinde klima kullanımı daha yaygın durumda.

Örneğin İspanya'da hanelerin yaklaşık yarısında klima bulunurken, Almanya gibi daha serin iklime sahip ülkelerde bu oran oldukça düşük kalıyor.

Uzmanlara göre bunun en önemli nedenlerinden biri, Kuzey Avrupa'da uzun yıllar boyunca klimanın zorunlu bir ihtiyaç olarak görülmemesi.

AVRUPA'DAKİ EVLER KIŞA GÖRE TASARLANDI

Almanya ve diğer Kuzey Avrupa ülkelerindeki konutların büyük bölümü, sert kış koşullarında ısı kaybını en aza indirecek şekilde inşa edildi.

Bu nedenle birçok bina yaz aylarında aşırı sıcakları dışarıda tutacak ya da iç mekânı etkin biçimde serinletecek özelliklere sahip değil.

Özellikle eski yapı stokuna sahip kentlerde sonradan klima sistemi kurulması teknik açıdan da önemli güçlükler oluşturuyor.

TARİHİ BİNALAR VE KORUMA KURALLARI SÜRECİ ZORLAŞTIRIYOR

Yeni inşa edilen konut ve ticari yapılarda merkezi soğutma sistemlerinin projelendirilmesi daha kolay gerçekleştirilebiliyor.

Ancak mevcut binalara sonradan klima sistemi eklenmesi; altyapı değişiklikleri, maliyet ve mühendislik gereksinimleri nedeniyle daha karmaşık bir süreç olarak değerlendiriliyor.

Özellikle Avrupa'nın tarihi şehir merkezlerinde uygulanan kültürel miras ve mimari koruma kuralları da dış ünite montajı gibi uygulamalara çeşitli kısıtlamalar getiriyor.

KİRACILARIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Klima kullanımının yaygınlaşmasını sınırlayan faktörlerden biri de kiracılık sistemi.

Almanya, Avusturya ve Danimarka gibi ülkelerde nüfusun önemli bir bölümünün kiracı olması nedeniyle birçok kişi, ev sahibinden izin alamadığı için klima taktıramıyor ya da kendisine ait olmayan bir konuta yüksek maliyetli yatırım yapmak istemiyor.

Bu nedenle birçok hane taşınabilir vantilatörler veya düşük verimli serinletme yöntemleriyle sıcak hava dalgalarına karşı önlem almaya çalışıyor.

YÜKSEK ENERJİ MALİYETLERİ CAYDIRICI OLUYOR

Enerji fiyatlarındaki artış da klima kullanımının önündeki önemli engellerden biri olarak gösteriliyor.

Elektrik maliyetlerinin yükselmesi, birçok Avrupalı için evini serin tutmayı ekonomik açıdan zorlaştırıyor.

Avrupa Birliği genelinde yapılan bir ankete göre katılımcıların yüzde 38'i, yaz aylarında evlerini yeterince serin tutabilecek maddi imkâna sahip olmadığını ifade ediyor.

AŞIRI SICAKLAR ARTIK HALK SAĞLIĞI SORUNU

Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkisiyle Avrupa'da sıcak hava dalgalarının daha sık, daha uzun süreli ve daha şiddetli yaşandığını belirtiyor.

Her yıl on binlerce kişinin sıcakla bağlantılı nedenlerle yaşamını yitirdiğine dikkat çeken uzmanlar, geçmişte lüks olarak değerlendirilen soğutma sistemlerinin artık özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve hassas gruplar için önemli bir halk sağlığı unsuru haline geldiğini vurguluyor.