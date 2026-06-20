Almanya'da iki yük treni çarpıştı: 1 ölü

Almanya'da feci kaza...

Münih'in kuzeyindeki Milbertshofen bölgesinde, yerel saatle 01.40 sıralarında sadece yük trenlerinin kullanımına açık olan bir köprü üzerinde, manevra yapan iki yük treni çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle trenlerden biri raydan çıkarken iki vagon, köprüden aşağıya doğru sarkarak caddeye düştü.

Olay yerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BÖLGESEL VE UZUN MESAFELİ SEFERLER ETKİLENMEYECEK

İhbar üzerine bölgeye yaklaşık 60 kişilik acil müdahale ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) sözcüsü, olayın sadece yük trenlerine özel bir hatta meydana geldiğini belirterek, bölgesel ve uzun mesafeli yolcu seferlerinin bu durumdan etkilenmediğini duyurdu.

BÖLGE TRAFİĞE KAPATILDI

Polis yetkilileri halk için herhangi bir tehlike bulunmadığını açıklarken, raydan çıkan vagonları kurtarma çalışmalarının pazar gününe kadar sürebileceği ve bölgenin trafiğe kapalı kalacağı ifade edildi.

Olayın kesin nedenine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.