Almanya'da vicdani ret başvurularında yükseliş: 2026'da rekor beklentisi

Almanya'da ordunun personel kapasitesini artırma hedefleri tartışılırken askerlik hizmetine karşı çıkanların sayısındaki hızlı yükseliş dikkat çekiyor.

Yeni askerlik yasasının uygulanmaya başlamasının ardından vicdani ret başvuruları kısa sürede artış gösterirken 2026 yılının ilk yarısında ulaşılan rakam, son yılların en yüksek seviyelerine yaklaştı.

Federal Aile İşleri ve Sivil Toplum Dairesi (BAFzA) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında askerlik yapmak istemediğini belirterek resmi başvuru yapanların sayısı 5 bin 862 oldu.

6 AYDA GEÇEN YILIN TAMAMINI AŞTI

Almanya'da 1 Ocak-30 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılan vicdani ret başvuruları, 2025 yılının tamamında kaydedilen rakamın üzerine çıktı.

BAFzA verilerine göre, 2025 yılında 3 bin 867, 2024 yılında ise 2 bin 998 kişi askerlik hizmetini vicdani nedenlerle reddetmek için başvuruda bulunmuştu.

Askerlik hizmetinin askıya alındığı 2011 yılında ise 4 bin 348 vicdani ret başvurusu yapılmıştı.

Mevcut artış eğiliminin sürmesi halinde 2026 sonunda vicdani ret başvurularının, zorunlu askerliğin kaldırıldığı 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak 10 binin üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor.

YENİ ASKERLİK YASASI TARTIŞMALARI ARTIRDI

Almanya'daki vicdani ret başvurularındaki artışın en önemli nedenleri arasında, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giren yeni askerlik hizmet düzenlemesi gösteriliyor.

Alman hükümeti, Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordularından birini oluşturma hedefi doğrultusunda Bundeswehr'in asker sayısını 460 bine çıkarmayı planlıyor.

Yeni düzenleme ile gönüllü askerlik teşvik edilirken askere alınacak kişilere, maaşın yanı sıra eğitim, sağlık ve ulaşım alanlarında çeşitli imkanlar sunuluyor.

Ancak Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in, "Gönüllü askerlik Almanya için yeterli değil" yönündeki açıklamaları ve hükümet üyelerinin gerekli personel sayısına ulaşılamaması halinde zorunlu askerliğin yeniden gündeme gelebileceğini belirtmesi, vicdani ret başvurularındaki artışta etkili oldu.

KÜRESEL GERİLİMLER ASKERLİK TERCİHLERİNİ ETKİLİYOR

Almanya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve NATO'nun doğu kanadının savunulması gibi uluslararası meselelerde daha aktif rol üstlenme isteği de gençlerin askerlik konusundaki tercihlerini etkileyen faktörler arasında gösteriliyor.

Vicdani ret başvurularında öne çıkan gerekçeler arasında, küresel krizlerin yoğunlaştığı bir dönemde Alman ordusunda görev alarak güvenlik riskiyle karşılaşmak istemeyenlerin görüşleri yer alıyor.

Başvuru sahiplerinin önemli bir bölümünün, silahlı çatışmalara dahil olma ihtimaline karşı kişisel ve vicdani nedenlerle askerlik hizmetini reddettiği belirtiliyor.

GÖNÜLLÜ ASKERLİK SİSTEMİ YETERLİ OLACAK MI?

Almanya'da askerlik hizmeti halen gönüllülük esasına dayanıyor. Yeni düzenleme kapsamında 18 yaşını dolduran gençlere, askerlik yapmaya istekli olup olmadıklarının sorulduğu anket formları gönderiliyor.

Ancak bu formlara verilen yanıt oranının yaklaşık yüzde 30 seviyesinde kalması, hükümetin hedeflediği asker sayısına ulaşma konusunda soru işaretlerini artırdı.

Bu durum, ülkede zorunlu askerliğin yeniden uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

VİCDANİ RET HAKKI ANAYASAL GÜVENCE ALTINDA

Almanya'da vicdani ret hakkı, ülke Anayasası'nda yer alan "Hiç kimse vicdanına aykırı olarak silahlı askerlik hizmetine zorlanamaz" hükmüyle korunuyor.

Askerlik yapmak istemeyen kişiler, vicdani gerekçelerini resmi prosedür kapsamında ilgili kurumlara sunuyor. Başvurular daha sonra değerlendirilmek üzere Federal Aile İşleri ve Sivil Toplum Dairesine gönderiliyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından yeniden yükselişe geçen vicdani ret başvurularının, yeni askerlik düzenlemesiyle birlikte daha da arttığı belirtiliyor.

Almanya'da önümüzdeki dönemde, hem ordunun personel ihtiyacını karşılamaya yönelik adımlar hem de vicdani ret hakkı konusundaki tartışmaların devam etmesi bekleniyor.