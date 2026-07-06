Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı

Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrasında evde bakım yardımı 15 bin 755 liraya, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi 11 bin 38 liraya, yaşlı aylığı 7 bin 257 liraya, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 5 bin 793 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı da 8 bin 689 liraya yükseldi.

Yapılan düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırılarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

YAŞLI AYLIĞI

Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla yaşlı aylığı 6 bin 393 liradan 7 bin 257 liraya yükseldi.

Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olanların aylığı 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığı 7 bin 655 liradan 8 bin 689 liraya çıktı.

18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığı da 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya çıkarıldı.

Aylık ortalama 516 bin kişi için sağlanan Evde Bakım Yardımı, bu yıl temmuz-aralık dönemi için 13 bin 878 liradan 15 bin 755 liraya çıktı.

Bu yıl 48,6 milyar lira evde bakım yardımında bulunuldu.

SED ÖDEMELERİ

İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya yükseldi.

Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 15 bin 532 liradan 17 bin 632 liraya çıkarıldı.

2026 TEMMUZ ÖDEMELERİ

Evde bakım yardımı: 15 bin 755 lira

SED ödemesi: 11 bin 38 lira

Yaşlı aylığı: 7 bin 257 lira

Yüzde 40-69 arası engelli aylığı: 5 bin 793 lira

Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı: 8 bin 689 lira

Koruyucu ailelere çocuk başına aylık ödeme: 17 bin 632 lira