CHP'de disipline sevk edilen il başkanlarının itirazına ret

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CHP'de mutlak butlan sonrası yoğun mesai devam ediyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmay heyeti eylüle kadar partiyi olağan kurultaya hazır hale getirmeyi planlıyor.

İlk etapta aralarında Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba gibi isimlerin de yer aldığı 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Daha sonra Kılıçdaroğlu yönetimi 26'sı son toplantıda olmak üzere 36 il başkanını görevden aldı.

YDK TOPLANDI

CHP Yüksek Disiplin Kurulu 'ihraç' gündemiyle saat 14.00'te toplandı.

Toplantıda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen il başkanlarının tedbir kararına yaptıkları itirazlar değerlendirildi.

8 KİŞİNİN İHRAÇ KARARINA İTİRAZI REDDEDİLDİ

CHP YDK, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 8 kişinin tedbir kararına itirazını reddetti.

7 il başkanı ve avukat Bülent Yücetürk hakkındaki disiplin süreci tedbirli olarak devam edecek.

DİSİPLİNE SEVK EDİLEN İL BAŞKANLARI

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen isimler arasında Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars ve Tunceli il başkanları ile avukat Bülent Yücetürk yer almakta.