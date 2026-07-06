Ankara, büyük ekonomik değere sahip NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, NATO Ankara Zirvesi’nde 70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülkenin buluşacağını söyledi.

Avdagiç, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin, zirvenin ilk gününde düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu'nun (NSDIF26), Türkiye’nin savunma sanayii ekosistemini küresel iş birliklerinin merkezine taşıyacağını ifade etti.

"70 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİK BÜYÜKLÜĞE SAHİP 40'TAN FAZLA ÜLKE BULUŞACAK"

NATO Ankara Zirvesi’nde 70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülkenin buluşacağını belirten Avdagiç, NATO Zirvesi'ndeki iş birliğinin NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ifadesiyle 30 trilyon dolarlık ABD ekonomisinin yaklaşık 2,5 katına denk geldiğini vurguladı.

Avdagiç, 40’ı aşkın ülke liderinin Türkiye’ye geleceğine dikkati çekerek, "NATO Ankara Zirvesi, son 20 yılda savunma sanayiinde elde ettiği başarılarla ülkemizin Avrupa’nın güvenlik ve ekonomi mimarisinde kazandığı stratejik ve merkezi rolü de gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"SAVUNMA SANAYİİ FORUMU ÜLKEMİZ İÇİN DE ÖNEM TAŞIYOR"

İTO Başkanı Avdagiç, "NATO'nun transatlantik savunma üretimi, yatırımı ve inovasyonu alanındaki en üst düzey öncü etkinliği olan NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ülkemiz için de önem taşıyor." diye konuştu.

Avdagiç, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin de NATO coğrafyasının tamamında faaliyet gösteren 3 bin Türk savunma sanayisi şirketine atıfta bulunmasının da savunma sanayisi sektörünün gücünü gösterdiğini belirtti.