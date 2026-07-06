Donald Trump'tan Balogun ve kırmızı kart açıklaması: O bir faul değildi, birbirlerine çarptılar

ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun, 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna-Hersek ile oynadıkları son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

CEZASI ERTELENDİ

Balogun'un kırmızı kart nedeniyle oynanacak olan ABD-Belçika maçında sahada olmaması gerekiyordu. Fakat Beyaz Saray'dan direkt olarak Gianni Infantino'ya bir telefon açıldığı öne sürüldü.

Telefonun ucundaki ABD Başkanı Donald Trump'ın Infantino'dan cezayı ertelemesini talep ettiği ve FIFA'nın da buna olumlu yanıt vererek Balogun'un cezasını ertelediği öğrenildi.

Bu karar sonrasında Balogun, ABD-Belçika maçında sahada olacak.

BELÇİKA TEKNİK DİREKTÖRÜ "1 NİSAN ŞAKASI GİBİ" DEDİ

Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, FIFA'nın, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda karşılaşacakları ABD Milli Takımı'nda forma giyen Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasını ertelemesini "1 Nisan şakası" olarak nitelendirdi.

FIFA'nın kararını eleştiren Garcia, "FIFA'da 5 Temmuz'un 1 Nisan'a eşit olduğunu bilmiyordum. Bu bir 1 Nisan şakası. Federasyonun açıklamasına bakmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Hissettiklerimin büyük bir kısmı orada var. Biz milli takımı veya federasyonu savunmuyoruz; biz futbolu, onun etiğini ve tarihini savunuyoruz." diye konuştu.

Garcia, Dünya Kupası tarihinde ilk kez böyle bir karar alındığını belirterek, "Her halükarda ben teknik direktörüm, bu yüzden kendi takımıma ve maça odaklanacağım. ABD'nin ilk 11'ini kimlerin oluşturduğu önemli değil. Benim için önemli olan saha, takımım, kazanmak ve çeyrek finale yükselmek." ifadesini kullandı.

TRUMP, KIRMIZI KART POZİSYONUNUN FAUL BİLE OLMADIĞINI SÖYLEDİ

ABD Başkanı donald Trump, Balogun'un kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Infantino'dan cezanın ertelenmesine dair talepte bulunduğunu doğrulayan Trump, spordan çok iyi anladığını dile getirerek kırmızı kart pozisyonu için "faul bile değildi" dedi.

İki tane adamın son sürat koştuğu bir anda birbirlerine çarpmasından ibaret bir pozisyon olduğunu belirten Trump, o esnada gerçekleşen ayağa basma durumunun doğal olduğunu öne sürdü.

Pozisyona kırmızı kart çıkaran hakeme de değinen ABD Başkanı, hakemin geçmişinin de incelendiğinde şüpheli biri olduğunu ve verdiği kırmızı kart kararının rakibi bile şaşırttığını iddia etti.

Pozisyonun slow motion olarak izlendiğinde ayağa basma süresinin saniyenin 1/4'ü kadar sürede gerçekleştiğini ve bunun bir faul olmadığını söyleyen Trump, Balogun'a sahip çıkarak "O bizim en iyi oyuncularımızdan biri" dedi.

Trump ayrıca futbolda kırmızı kartın anlamını öğrendiğinde "Benimle dalga geçiyor olmalısınız" dediğini söyledi. Kırmızı kart nedeniyle en iyi oyuncunun bir sonraki maç oynayamayacak olmasının saçmalık olduğunu belirten Trump, hakemin kırmızı kartı kasıtlı gösterdiğini ima etti.

Trump tüm bu gelişmelerin ışında FIFA Başkanı Infantino'yu aradığını ve pozisyon hakkında inceleme istediğini söyledi.