İngiliz yayıncı, taksi dolandırıcılığında Türkiye'yi birinci sıraya koydu

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Ülkenin adını lekeliyorlar...

Sarı bela dünya genelinde bilinir hale geldi.

Taksicilerin özellikle İstanbul'da turistleri dolandırmaya çalıştığı vakalar sık sık sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Dolandırma girişimlerini kayda alan turistler o anları sık sık sosyal mecralarda paylaşıyor.

TÜRKİYE BU KONUDA KÖTÜ BİR İMAJA SAHİP

Söz konusu paylaşımlar bu konuda Türkiye'ye karşı olumsuz bir bakış açısına yol açtı.

Bir İngiliz podcast yayıncısı ürettiği içerikte en fazla taksi dolandırıcılığının olduğu ülkeleri sıraladı.

BİRİNCİ SIRAYA TÜRKİYE'Yİ KOYDU

Toplam 5 ülke sayan yayıncı, birinci sıraya Türkiye'yi koydu.

Listede Türkiye dışında Hindistan, Tayland, Vietnam ve Mısır yer aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Video, kısa süre içerisinde sosyal medyada farklı hesaplar tarafından paylaşılarak gündem oldu.

Birçok kullanıcı oluşan durum nedeniyle taksicilere olan tepkisini dile getirdi.