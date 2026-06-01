Altay, 6 Haziran’ı bekliyor

Tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Altay’da, sezonun sona ermesiyle birlikte kulübün geleceğine yönelik çalışmalar hız kazandı.

Siyah-beyazlı kulübün borcunun 1 milyar TL seviyesine ulaştığı belirtilirken, mevcut yönetim de kulübün içinde bulunduğu ekonomik çıkmazdan kurtulması için çözüm arayışlarını sürdürüyor.

29 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda yönetime şirketleşme yetkisi verilmesine rağmen, bugüne kadar uygun bir yatırımcı bulunamadığı için somut bir adım atılamadı.

AHMET NUR ÇEBİ HAREKETE GEÇTİ

Ancak son günlerde eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Ahmet Nur Çebi'nin Altay Kulübü ile temas kurmasının ardından önemli gelişmeler yaşanmaya başladı.

Ahmet Nur Çebi'nin, 6 Haziran'da İzmir'e gelerek Altay Başkanı Sinan Kanlı ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yapılacak görüşmede kulübün geleceğine ilişkin konuların ele alınacağı, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Çebi'nin, kulübün tamamını ya da büyük bir hissesini devralabileceği ifade edildi.

ÇALIŞMALAR KISA SÜREDE BAŞLAYACAK

Taraflar arasında anlaşma sağlanması durumunda ise ilk olarak kulübün puan silme cezası almasının önüne geçilmesi ve transfer yasağının kaldırılmasına yönelik çalışmaların başlatılması planlanıyor.

Öte yandan görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmaması halinde Altay Başkanı Sinan Kanlı ve yönetiminin, oluşacak tabloya göre hareket ederek yeni sezon planlamasını şekillendireceği öğrenildi.