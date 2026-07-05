Yeraltı dizisindeki çok konuşulan şarkının sırrı çözüldü! Eypio ilk kez açıkladı

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Her çarşamba Now TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi, sezon finaliyle çok konuşuldu.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın yer aldığı dizinin yeni sezonu merakla bekleniyor.

Karakterler ve hikayenin yanı sıra, dizide yayınlanan Eypio’nun şarkıları da izleyicilerin dikkatini çekiyor.

Ömrüm, Yeraltı, Sana Rağmen gibi şarkıları diziyle birlikte izleyiciyle buluşturan Eypio, katıldığı bir programda itirafta bulundu.

“Sana Rağmen” şarkısını bu yüzden yazmış

Eypio, Show TV ekranlarında yayınlanan Yaz Bir Şarkı programına konuk oldu.

Programda, Yeraltı dizisinde çalan “Sana Rağmen” şarkısını neden yazdığını açıkladı:

“Kızım Anka, 25 gün boyunca küvezde kalmıştı. Hayata tutunması için yazdım.”