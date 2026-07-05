Donald Trump, kendini izleyen kendini izledi: O anlar kamerada

ABD'de 1776 Bağımsızlık Bildirgesi'nin 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 4 Temmuz'da Washington D.C.'deki National Mall'da geniş kapsamlı etkinlikler düzenlendi.

Bu çerçevede 'Salute to America' ve benzeri programlarda ABD Başkanı Donald Trump bir konuşma yapacaktı.

KENDİ YAYININI İZLERKEN KENDİNİ İZLEDİ

Fox News, etkinliği canlı yayınlarken stüdyodaki sunucular kalabalığa ve Trump'a el sallaması için çağrı yaptı.

Kamera Trump'ın, Melania Trump ile birlikte durduğunu ve televizyonda kendi yayınlarını izlediğini gösterdi.

BİRKAÇ SANİYE GECİKMEYLE EKRANLARA YANSIDI

Trump, kendisini gösteren yayını izliyordu ve bu yayın da onu izliyordu.

Gecikmeli yayın nedeniyle Trump'ın tepkileriyle ekrandaki çağrılar arasında birkaç saniyelik bir uyumsuzluk yaşandı.

O ANLAR KAMERADA

Trump, bir süre hareketsiz kaldıktan sonra el salladı.

Canlı yayımlanan ve kendini izleyen kendini izleyen Trump'ın o anları objektiflere yansıdı.