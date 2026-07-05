Fenerbahçe, Dorgeles Nene'yi kampa çağırdı

Fenerbahçe Kulübü, Malili hücum oyuncusu Dorgeles Nene ile ilgili bir açıklama yaptı.

Fransa'da tedavisini sürdüren Dorgeles Nene'nin, iyileşme sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi üzerine sağlık ekibinin değerlendirmesi doğrultusunda Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmesine karar verildi.

Nene, teknik heyetin belirlediği program doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecek.

Fenerbahçe'de Dorgeles Nene operasyon geçirdi

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fransa'da tedavi sürecini sürdüren futbolcumuz Dorgeles Nene'nin, tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi üzerine sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir. Futbolcumuz, teknik heyetimizin belirlediği program doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecektir." denildi.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan 23 yaşındaki Nene, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.